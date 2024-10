Após derrota pelo Brasileirão, volante do Cruzeiro garante foco na Copa Sul-Americana

Raposa volta a campo na próxima quarta-feira (30), contra o Lanús, na Argentina, no duelo de volta das semifinais do torneio continental

No Brasileirão, o Cruzeiro vive momento de oscilação após maus resultados recentes. Ainda assim, aparece em oitavo na tabela, com 44 pontos. Já o Athletico alcançou a 16ª posição, com 34 somados. O técnico Fernando Diniz, aliás, está há mais de um mês no comando da equipe e ainda não conquisou uma única vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.