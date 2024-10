Abel destaca erros do Palmeiras, mas não joga a toalha no Brasileirão

Alviverde fica duas vezes na frente do marcador, mas cede gols e desperdiça oportunidade de assumir a liderança provisória do Brasileirão

O técnico Abel Ferreira lamentou os erros e o que considerou vacilo do Palmeiras no empate contra o Fortaleza, neste sábado (26), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. O resultado pode afastar o Alviverde do Botafogo na briga pela liderança.

Aliás, com o empate, o Palmeiras chegou aos 61 pontos. Abel frisou na coletiva que o time não conseguiu marcar gols com bola rolando, pois ambos os gols vieram de cobranças de pênaltis.

