Yuri Alberto confia em classificação do Corinthians e cita ‘ano muito doloroso’

O Corinthians só ficou no empate com o Racing, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana, na Neo Química Arena. Após o duelo, o atacante Yuri Alberto, que marcou duas vezes no confronto, lamentou o fato de não ter saído com a vitória dentro de Itaquera. No entanto, ele confia na classificação para “curar” ano doloroso do clube.

“Nós tínhamos condições de vencer o jogo. Infelizmente, com as condições do gramado a partir do meio pro final do primeiro tempo e do segundo tempo acabou nos complicando muito, mas acho que é focar agora. A gente tem uma semana pra trabalhar bastante, eu creio que… a gente tem passado por um ano muito doloroso, tem sido difícil e creio que vai ser muito importante passar pra final. A gente tem todas as condições disso e, junto com a nossa torcida, a gente vai conseguir isso”, disse Yuri na saída do gramado à ESPN.