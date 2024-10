Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Werder Bremen e Bayer Leverkusen se enfrentam em um dos principais clássicos da oitava rodada da Bundesliga neste sábado, 26 de outubro. A partida será realizada no Weserstadion, casa do Werder, que vem de uma excelente vitória fora de casa contra o Wolfsburg (4 a 2). Agora, o time busca encerrar um jejum. Afinal, ainda não venceu como mandante e perdeu os dois últimos jogos em casa, um deles por impressionantes 5 a 0 para o Bayern. Por outro lado, o Leverkusen, atual campeão, também veceu na rodada passada, Eintracht por 2 a 1. Entretanto, no meio da semana, ficou apenas no 1 a 1 com o Brest. Mas ainda não conseguiu repetir a campanha invicta da temporada passada.

Na tabela, o Bayer Leverkusen ocupa uma posição superior, atualmente em quarto lugar com 14 pontos. Está apenas três pontos atrás dos líderes Bayern e Leipzig, e um ponto atrás do Freiburg. Mas o Werder Bremen, por sua vez, encontra-se em oitavo lugar, com 11 pontos.

Onde assistir

Os canais Rede TV, SporTV, CazéTV e Onefootball transmitem a partir ds 13h30 (de Brasília).