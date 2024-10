Victor Hugo deve substituir Bernal no Fluminense; a provável escalação

Já em Salvador, onde enfrenta o Vitória, neste sábado (26), o Fluminense tem escalação praticamente definida para o duelo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Há pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Athletico por 1 a 0, no Maracanã, no último compromisso tricolor.

Afinal, o volante Facundo Bernal está suspenso e cumpre automática diante do Leão. Dessa forma, o técnico Mano Menezes deve promover a entrada de Victor Hugo no setor, de acordo com o “ge”, em publicação desta sexta-feira (25), véspera do confronto.

