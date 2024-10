Veja os possíveis substitutos de Hugo Moura e Vegetti em jogo do Vasco

Volante e centroavante estão suspensos do jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, por causa do terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá

O Vasco já sabe que não pode contar com o volante Hugo Moura e o atacante Vegetti para o duelo contra o Bahia, nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os dois receberam terceiro cartão amarelo e ficam fora do confronto. Desta maneira, o técnico Rafael terá que reformular o time para o jogo em São Januário.

Na volância, Sforza desponta como provável substituto de Hugo Moura. De volta aos gramados depois de nove meses lesionado, Jair deve ter minutos contra o Bahia, mas como um reserva vindo do banco no segundo tempo. Ele, aliás, entrou contra o Cuiabá, porém ainda precisa de mais ritmo de jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No ataque, o técnico Rafael Paiva terá uma dor de cabeça maior. Vegetti ficou fora de poucos jogos da temporada, e o Vasco não tem um centroavante de ofício. Assim, Rayan e GB, crias da base, disputam a vaga. Os dois não foram relacionados na última partida contra o Cuiabá.