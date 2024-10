Treinador do Barcelona estuda Fermín López como titular no El Clásico

Hansi Flick tem a volta de Dani Olmo, mas atuação do jovem contra o Bayern de Munique, pela Champions League, gera dúvida no técnico

O Barcelona realizou nesta sexta-feira (25/10), o último treino antes do El Clásico. O time catalão enfrenta o Real Madrid neste sábado (26/10), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick, contudo, tem uma dúvida para resolver antes da partida. Se Fermín López começa ou não o embate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O meio-campista teve uma grande atuação no duelo contra o Bayern de Munique, no meio de semana, pela Liga dos Campeões. Ele deu duas assistências, para um gol de Raphinha e outro de Lewandowski e ainda inicia a jogada do quarto gol. Contudo, o treinador ainda não decidiu se ele começa a partida contra o Real Madrid.