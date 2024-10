Torcida do Cruzeiro critica volta de conversas com Dudu: ‘Fez torcida e clube de palhaços’

De acordo com torcedores do Cruzeiro, Dudu não valorizou a possibilidade de retornar ao clube nesta temporada e agora não quer mais o atleta

O técnico Abel Ferreira não conta mais com Dudu. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por sua vez, quer reduzir custos, sobretudo, considerando um atleta que tem rendido pouco. No entanto, a torcida do Cruzeiro também não está contente. A notícia que a diretoria da Raposa retomou o contato para contratar o atacante para a próxima temporada não caiu muito bem em Belo Horizonte.

Em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (25), a “Máfia Azul”, a maior torcida organizada do time celeste, expressou sua total discordância em relação à decisão de retomar as conversas com o atacante de 32 anos.

“A TORCIDA MÁFIA AZUL, em nome dos 12 milhões de torcedores do Cruzeiro Esporte Clube, vem a público para manifestar sua insatisfação e completa discordância em relação à possibilidade de contratação do atacante Dudu, do Palmeiras, em 2025. Lembramos que, em uma transação anterior, o jogador esnobou o Cruzeiro e fez a torcida e o clube de palhaços, deixando claro seu desrespeito e desinteresse em vestir a camisa estrelada”, escreveu a organizada.