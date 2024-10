Torcedores do Peñarol relatam descaso da Polícia em retorno ao Uruguai

Mulher se desespera com condições do ônibus, que estão há mais de 30 horas, e detalha caso de desmaio entre outras negligências Crédito: Jogada 10

A volta dos torcedores do Peñarol ao Uruguai tem sido, de acordo com relatos, tão complexa quanto a permanência no Brasil. Os ‘carboneros’ que retornam de ônibus ao país estão relatando à mídia local uma série de descasos da polícia brasileira com crianças e mulheres grávidas. Segundo informações, há uma ordem judicial para que uruguaios sejam impedidos de parar o veículo até a fronteira – seja para ir ao banheiro ou beber água. Uma mulher chamada Maria, torcedora do Peñarol, detalhou a situação inóspita à Rádio Carve Deportiva. Segundo a adepta, o grupo está há mais de 30 horas no ônibus, entre grávidas e crianças, e houve casos de desmaio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estamos dentro do ônibus há mais de 30 horas, e há uma ordem de juiz [brasileiro] para que até chegarmos à fronteira [Brasil/Uruguai] não possamos parar, nem para beber água ou ir ao banheiro. Há crianças e mulheres grávidas no ônibus. Teve gente que desmaiou”, contou.

O ônibus dos carboneros se tornou alvo durante o caos na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e por isso circula sem algumas janelas. No vídeo, é possível ver que os uruguaios utilizaram peças de roupas e cobertores como proteção no lugar dos vidros. Torcedores do Peñarol que retornaram de ônibus ao Uruguai, depois do jogo contra o Botafogo, relataram que a polícia brasileira não os deixaram comprar água ou comida durante as trocas de escolta. Muitos, torcedores, acabaram passando mal e vindo até a desmaiar.