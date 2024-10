Torcedor do Racing é flagrado fazendo gestas racistas à torcida do Corinthians

O empate entre Corinthians e Racing nesta quinta-feira (24/10), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana, relatou mais um caso de racismo no futebol. Isso porque um torcedor do clube argentino foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Timão durante o embate.

O vídeo já circula nas redes sociais. Nele, é possível ver o torcedor, que estava no setor de visitantes, imitando macaco e fazendo outras referências racistas aos corintianos. Até o momento, ele não foi identificado. O Alvinegro, por sua vez, já emitiu uma nota de repúdio.