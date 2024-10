Torcedor do Botafogo está internado após ser agredido por guarda municipal

Caso aconteceu no entorno do Nilton Santos na partida do Alvinegro contra o Peñarol; Agente foi afastado preventivamente Crédito: Jogada 10

Um torcedor do Botafogo, de 46 anos, está internado desde a madrugada de quinta-feira (24), no Hospital Salgado Filho, após sofrer uma agressão por um guarda municipal em um bar próximo ao Nilton Santos, em uma confusão entre guardas e torcedores. A informação é da família da vítima ao “ge”. O caso aconteceu aproximadamente meia hora após a vitória do Alvinegro por 5 a 0 contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores. Imagens registraram o momento em que um guarda municipal atinge George Soares com um bastão na cabeça. Ele caiu na mesma hora e outros torcedores prestaram o socorro inicial. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As imagens registraram, ainda, o mesmo agente dando um soco em um outro torcedor a poucos metros, que está parado com os braços para trás. Em outro ângulo, outro homem também sofre a agressão com o bastão. Além disso, jogam uma mulher no chão.