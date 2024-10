Sócia do Flamengo entra com notícia-crime por falsificação de assinatura em chapa

Patrícia Regina Thome Martins, sócia do Flamengo, pediu apuração policial por ter seu nome envolvido na ”tentativa de fraude” da chapa de Wallim Vasconcelos. Na última quinta-feira (24), a rubro-negra entrou com notícia-crime junto à 14ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro para esclarecer o uso da assinatura falsa na campanha indeferida pela Comissão Permanente Eleitoral (CPE) do clube.

“Um tempo atrás, recebi contato de uma pessoa da chapa do Wallim dizendo que me achou na lista de sócios votantes. A pessoa perguntou se poderia me mandar um e-mail, eu disse que sim, mas pensei que era uma proposta. Quando vi que era para assinar um contrato, eu não aceitei”, iniciou:

“Eu devolvi o e-mail dizendo que não assinaria porque não queria me envolver tanto assim na eleição do Flamengo. Aí ele falou: “Depois, quando acabar a eleição, a gente tem como te tirar”. E eu disse: “Não, de forma nenhuma quero estar lá”. Deletei os e-mails, e vida que segue”, contou Patrícia.