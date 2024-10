Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para treinos; Confira a lista

A Seleção Brasileira Sub-20 se preparara para o Sul-Americano em janeiro de 2025. Com isso, o técnico Ramon Menezes convocou 23 jogadores para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Os atletas são esperados no dia 11 de novembro e a concentração será até o dia 19. O Brasil é o atual campeão do torneio da América do Sul e, portanto, quer defender o título. A próxima edição acontecerá no Peru, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro do próximo ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por fim, Grêmio, Athletico e Flamengo lideram com o maior número de atletas chamados, três de cada clube. Com dois jogadores convocados estão Internacional, Fluminense, Vasco, São Paulo e Palmeiras. Assim, completando a lista, com um representante cada, estão Cruzeiro, Fortaleza, Atlético-MG e Goiás.