Roger tem uma dúvida para escalar time titular do Inter e conta com volta no meio de campo

O Inter fez o seu último treino de preparação antes do compromisso com o Atlético, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Para o confronto da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger ainda conta uma indefinição no setor defensivo. Assim como tem um retorno importante entre os titulares.

O comandante vai recolocar Thiago Maia entre os 11 iniciais depois de o volante cumprir suspensão no último compromisso da equipe. Assim, Bruno Henrique volta a ficar como opção no banco de reservas. Ainda no meio de campo, Rômulo permanecerá entre os titulares. Especialmente porque Fernando retornou ao departamento médico. Afinal, o experiente jogador retomou tratamento do problema que sofreu na panturrilha direita. Uma situação que provavelmente agravou o cenário foi o fato de ter atuado no sacrifício no Gre-Nal. Ainda longe das condições ideais, ele entrou no segundo tempo do clássico.