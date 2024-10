Renato alinha saída do Grêmio ao final de 2024

Técnico enfrenta questionamentos e já começa a conversar com a diretoria sobre saída depois do término do Brasileirão

O técnico Renato Gaúcho deve sair do Grêmio ao final de 2024. A direção do clube e o treinador estão alinhados para concluírem este ciclo em dezembro, quando se encerra o atual contrato entre as partes. A informação inicialmente foi da “Band RS”.

Com desempenho da equipe abaixo do esperado, o Grêmio de Renato Gaúcho ocupa no momento a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. A distância para o Z4 é de apenas três pontos. Além disso, o Tricolor também sofreu com as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

Renato ainda terá oito partidas pela frente, a começar pelo compromisso deste sábado (26), contra o Atlético-GO, na Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o treinador tem 56 jogos no comando do Tricolor em 2024, com 26 vitórias, 11 empates e 19 derrotas. Esta, aliás, é a quarta passagem dele pela equipe gaúcha.