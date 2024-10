Real Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O maior clássico do planeta acontece neste sábado (26). Real Madrid e Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. Será o primeiro ‘El Clásico’ desta edição da La Liga e ambas as equipes chegam em grande fase para a partida na capital espanhola.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Real Madrid

Invicto no Campeonato Espanhol 2024/25, o clube merengue quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer o Barcelona e assumir a liderança da competição. No momento, o Real Madrid é o vice-líder com 24 pontos, três a menos que os culés, mas pode ultrapassar o rival em caso de vitória neste sábado, devido ao critério de desempate (confronto direto).