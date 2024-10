Payet encerra boatos sobre deixar o Vasco em postagem: ‘Aqui é meu lugar’

Após entrar e ser ovacionado na importante vitória do Cruz-Maltino sobre o Cuiabá, meia volta a se declarar

O meia Dimitri Payet deu um grande recado à preocupada torcida do Vasco. Não só em campo, contra o Cuiabá, na última quinta-feira (24), em vitória por 1 a 0 em São Januário. Mas também nesta sexta (25), dia seguinte ao importante triunfo pelo Brasileirão.

Afinal, o camisa 10 fez uma publicação em português em sua conta no Instagram passando um recado claro: quer seguir no Vasco. No texto, publicado à tarde, ele confirma a atitude que tomou após o apito final, ao apontar para o campo enquanto dava sua tradicional ‘volta olímpica’, saudando os torcedores e dando sinal claro de que São Januário é seu lugar.

