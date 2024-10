Palmeiras perto de definir novo patrocinador máster

Com o fim da parceria com a Crefisa se aproximando, o clube está prestes a firmar contrato com uma casa de apostas Crédito: Jogada 10

Buscando um novo patrocinador máster, o Palmeiras avançou nas negociações com a casa de apostas Sportingbet nas últimas semanas e pode anunciar a bet como a grande substituta da Crefisa. Além disso, o contrato prevê o pagamento de R$ 350 milhões em três temporadas. As informações são do Lance, confirmadas pelo Jogada10. Caso se concretize, o clube passará a ter o maior patrocínio máster entre os brasileiros, passando Flamengo e Corinthians. Afinal, serão cerca de R$ 115 milhões por ano pelo principal espaço do uniforme alviverde. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Posteriormente, o clube paulista tem como objetivo arrecadar um total de R$ 150 milhões com a venda de todo o uniforme. Hoje o Verdão recebe R$ 81 milhões fixos por ano, valor que pode chegar a R$ 120 milhões com bônus relacionados a conquistas esportivas.