Mulher relata ameaças após vídeo íntimo com Matheus Gonçalves, do Flamengo

Manu Soares teve um vídeo íntimo com Matheus Gonçalves, do Flamengo, vazado no início da semana; eles estavam em um motel

Após o vazamento de um vídeo íntimo com o jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, no início da semana, Manu Soares revelou estar sofrendo ameaças nas redes sociais. A situação ganhou repercussão após comentários de que o atleta ainda namorava Duda Britto, apesar do camisa 17 afirmar que já estava solteiro.

Em entrevista a Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que não sabia do compromisso amoroso de Matheus Gonçalves. Além disso, revelou que recebe xingamentos e ameaças nas redes sociais após o vazamento do vídeo íntimo.