Manchester City x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (26), o City recebe o Southampton às 11h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e os donos da casa querem mais uma vitória para dormir na liderança.

Como chega o Manchester City

Vice-líder da Premier League com 20 pontos, o City está com apenas um a menos que o Liverpool e pode dormir na liderança em caso de vitória no Etihad Stadium. Isto porque os Reds entram em campo apenas no domingo (27), em duelo complicado, fora de casa, contra o Arsenal. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola é o único invicto nesta edição do Campeonato Inglês.

O último compromisso do time foi na goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Assim, o CIty chegam embalado para conquistar mais um resultado positivo na temporada.

Contudo, Pep Guardiola terá que lidar com mais duas ausências de peso com as lesões de Doku e Grealish, que se juntam a Kevin de Bruyne e Kyle Walker no departamento médico do clube. Dessa forma, Savinho e Matheus Nunes podem começar entre os titulares. Além disso, Ederson e Gvardiol, alguns dos atletas poupados na Champions, devem retornar aos 11 iniciais.