Luiz Henrique presenteia namorada com anel de compromisso cinco dias após assumir romance

Tammy Parisoto, nova namorada do atacante do Botafogo, esteve envolvida em polêmica com a ex do atleta no início do romance entre os dois

Sorte no jogo e…no amor! O craque do Botafogo, Luiz Henrique, decidiu mergulhar fundo no relacionamento com Tammy Parisoto e presenteou a amada com um anel de compromisso na última quinta-feira (24). O casal assumiu namoro há cinco dias através de um post no Instagram do jogador.

Um dia depois da goleada histórica sobre o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, Luiz Henrique tirou um tempo para investir em seu relacionamento. O atacante levou Parisoto para passear em um luxuoso shopping da Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, e saiu de lá com um anel de compromisso da Pandora. Reconhecida por figurar entre as joalheiras mais caras do mundo, o preço dos anéis variam entre R$ 459 e R$ 29.900,00.

Vestido com uma camisa clara da Balenciaga e uma calça jeans, Luiz Henrique esteve a todo momento próximo de Tammy durante o passeio – seja abraçado ou de mãos dadas. Paparazzis flagraram os dois em clima de romance enquanto escolhiam a joia ideal para simbolizar o relacionamento.