Luan Peres pode voltar em jogo do Santos contra o Ituano

O zagueiro Luan Peres tem a chance de entrar em campo pelo Santos. O defensor foi a novidade no treino do Peixe desta sexta-feira e pode ficar à disposição para o duelo contra o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Luan Peres sofreu um estiramento muscular na região intercostal esquerda e nos últimos dias esteve trabalhando junto a equipe de fisioterapia do Peixe. O defensor, afinal, participou de uma parte leve da atividade realizada na manhã desta sexta, no CT Rei Pelé. Os treinos de sábado e domingo podem definir sua titularidade.

Em treino com campo reduzido, o lateral-direito JP Chermont esteve presente na atividade e está recuperado de um edema na região posterior da coxa direita.