Lateral do Volta Redonda, Sanchez brilha na conquista da Série C

Jogador foi importante para o título do Voltaço na competição. Com o caneco, a equipe do sul-fluminense vai jogar a Série B

O Volta Redonda fez história em 2024 ao vencer a Série C do Campeonato Brasileiro, garantindo o título após dois confrontos decisivos contra o Athletic. Na primeira partida, realizada no Rio de Janeiro, o Voltaço venceu por 1 a 0, e na volta, jogando fora de casa, confirmou o título com uma vitória por 2 a 0. Um dos pilares dessa campanha vitoriosa foi o lateral-esquerdo Sanchez, que viveu a temporada mais produtiva de sua carreira.

“Para ser bem sincero, o Athletic é um time que a gente estava criando uma certa rivalidade, por já ter perdido duas partidas no ano, inclusive a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Então era um time que a gente sabia que era muito perigoso, mas que a gente também tinha essa vontade de ter essa revanche, digamos assim. Mas sabíamos que o time era muito qualificado, não é à toa que foi para a final junto com a gente”, afirmou o lateral, antes de completar:

“A gente sabia do valor deles e com certeza estava esperando um grande jogo, que foi, teve de tudo, tudo o que a gente espera de uma final teve nos dois jogos. Teve emoção, gol, dois times brigando muito, se identificando muito. Foi uma final incrível, a gente foi muito cirúrgico nos dois jogos. As chances que tivemos, a gente soube aproveitar da melhor forma, fizemos um jogo para realmente ser campeões. A gente merece muito, a gente lutou muito para isso. E mesmo com as desconfianças que tiveram até pré-competição, a gente soube lidar muito bem com isso. E durante a competição, foi mostrando que chegamos para buscar grandes coisas e, graças a Deus, conseguimos alcançar o que a gente veio preparado para isso”.