Lateral da Seleção Brasileira desperta interesse de clubes da Arábia Saudita

Danilo, da Juventus e da Seleção Brasileira, entrou no radar de clubes da Arábia Saudita. Clubes do país já iniciaram contatos para tentar uma possível contratação do lateral-direito em 2025. Os nomes das equipes não foram informados. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O brasileiro está na Juventus desde 2019. Na atual temporada, Danilo perdeu espaço e disputou apenas seis partidas. Ele é reserva no clube italiano e passa por constante críticas. Apesar disso, segue como peça importante na Seleção do técnico Dorival Júnior.

O contrato do lateral-direito com Vecchia Signora é até junho de 2025. Um possível retorno ao futebol brasileiro também não está descartado. Em entrevista à TNT Sports no mês de junho, Danilo, aliás, revelou que se voltar ao país tem o Santos, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e o Flamengo como suas prioridades.