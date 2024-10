Jamal deve ser titular no São Paulo contra o Criciúma: ‘Expectativas são altas’

Lateral-esquerdo vai entrar no lugar de Welington, suspenso pelo terceiro amarelo. Será a segunda vez como titular do Tricolor Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Jamal Lewis deve ser titular pela segunda vez no São Paulo na partida contra o Criciúma, às 21h (de Brasília), deste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador da Irlanda do Norte deve ganhar espaço entre os 11 do técnico Luis Zubeldía por conta da suspensão de Welington. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O defensor retornou na última semana ao Brasil após a Data Fifa, onde esteve com a Irlanda do Norte em jogos da Nations League. Dessa maneira, após uma sequência de treinamentos, ele se mostra apto a ganhar mais uma chance com o treinador argentino.

“Pra mim, na Inglaterra, seria o começo de uma temporada, mas no Brasil já passou mais da metade dela. Entendo que o time tem performado bem ao longo da temporada, nas Copas e no Brasileirão. As expectativas são muito altas, o técnico falou comigo para eu ter paciência que as oportunidades chegariam. Também estarei aqui na próxima temporada, entendo que exista um período de adaptação ao chegar a um novo país, a uma nova liga, isso leva tempo, mas estou aproveitando os momentos”, disse o jogador europeu, em entrevista à SPFC Play. Lateral tem contrato com o São Paulo até o meio do ano que vem Jamal tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o meio de 2025. Ele vem se mostrando cada vez mais adaptado ao dia a dia do clube, sempre interagindo com companheiros e funcionários. LEIA TAMBÉM: Bobadilla tem lesão e desfalca São Paulo contra o Criciúma