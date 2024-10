Italiano: Udinese vence Cagliari e segue na parte de cima da tabela

A 9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25 começou nesta sexta-feira (25), com vitória da Udinese por 2 a 0 sobre o Cagliari, no Estádio Friuli, em Udine. Lorenzo Lucca e Keinan Davis, um em cada tempo, anotaram os gols da vitória do time da casa. Os visitantes tiveram Antoine Makoumbou expulso aos 30 minutos da primeira etapa, enquanto o placar ainda estava zerado.

Dessa maneira, a Udinese encerrou uma sequência ruim de resultados, com três derrotas nos últimos quatro jogos. Com o resultado, o time chegou aos 16 pontos e agora está com três a menos que o líder Napoli. No entanto, o clube de Udine tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pela parte de cima da tabela e pode perder posições no decorrer desta 9ª rodada.

Por outro lado, o Cagliari viu a sua sequência de três jogos de invencibilidade no Campeonato Italiano chegar ao fim. A equipe está na 15ª posição, com 9 pontos, três a mais que o Genoa, primeiro na zona de rebaixamento. Porém, a situação do clube pode piorar ainda mais até o fim desta 9ª rodada.