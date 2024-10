Herói do Atlético em 2013, Victor elogia Deyverson e fala sobre planejamentos

Agora dirigente do Galo, o ex-goleiro revela detalhes sobre o atacante e também ideias para a próxima temporada

Ídolo do Atlético e atual diretor de futebol, Victor Bagy, em seu primeiro ano na função, vê o time chegar à final da Copa do Brasil e encaminhar a vaga para a decisão da Libertadores.

Herói no título da Libertadores de 2013, o primeiro e, até agora, único do Galo na competição, o dirigente elogia Deyverson, que tem se destacado: ele decidiu a classificação nas quartas contra o Fluminense e marcou dois gols no jogo de ida contra o River na semifinal.

