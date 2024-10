Hansi Flick pede cautela ao Barcelona contra o Real Madrid

O Barcelona encara uma tarefa difícil neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, ao tentar acabar com a invencibilidade do Real Madrid no Campeonato Espanhol 2024/25. Contudo, o time comandado pelo técnico Hansi Flick está embalado após a grande vitória sobre o Bayern de Munique por 4 a 1, pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Mas, o técnico alemão quer evitar qualquer excesso de euforia entre os jogadores.

“Contra o Real, vamos com a mesma postura que adotamos contra o Bayern e vimos onde precisamos melhorar. Em cada jogo, ajustamos nossa estratégia e agora vamos nos adaptar ao Real. Fomos superiores ao Bayern, mas sabemos que ainda há pontos a aperfeiçoar”, disse Hansi Flick em entrevista coletiva na véspera do ‘El Clásico’.

Quando questionado sobre a possível pressão que os árbitros poderiam sentir no Estádio Santiago Bernabéu, Flick minimizou o tema.