Grêmio x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, neste sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em busca da vitória, Grêmio e Atlético-GO se enfrentam, neste sábado, às 16h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor vem de derrota no clássico Gre-Nal, na última rodada. Na 13ª posição, o clube tem 35 pontos e está a três da zona de rebaixamento. Já o time de Goiás empatou com o Cuiabá e está na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Grêmio e Atlético-GO, aliás, terá a transmissão pelo canal Premiere.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho, assim, deve promover alterações táticas para tentar deixar a equipe mais ofensiva. A mexida mais provável é a saída de Edenilson para o retorno de Soteldo ao time titular. Outra alternativa é atuar com dois atacantes. Com Diego Costa suspenso, Arezo pode atuar ao lado de Braithwaite. A tendência, todavia, é que essa alteração aconteça ao longo da partida.