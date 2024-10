Flamengo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Maracanã recebe, na tarde deste sábado (26), a partida entre Flamengo e Juventude. O confronto, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16h30 (de Brasília). Na classificação, o time carioca, que tem um jogo a menos, é o quarto colocado, com 51 pontos. A equipe gaúcha está na 15ª posição, com apenas dois pontos de diferença para o primeiro time na zona do rebaixamento.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.