Filipe Luís é exaltado pela imprensa espanhola por levar o Flamengo à final: ‘Ascensão meteórica’

Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo e vem chamando a atenção não apenas dos torcedores, mas também da imprensa internacional. O jornal Marca, da Espanha, destaca as exibições diante do Corinthians pela Copa do Brasil, a inspiração em Diego Simeone e o título intercontinental com o Sub-20. Filipe, aliás, ficou anos no Atlético de Madrid e nunca escondeu sua admiração pelo técnico que dirige a equipe. O ex-lateral-esquerdo já revelou que o argentino foi o melhor com quem trabalhou.