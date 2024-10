Famalicão x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Famalicão, pela nona rodada do Português

Invicto no Campeonato Português, o Sporting visita o Famalicão, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da competição, no Estádio Municipal de Famalicão. Os Leões são favoritos para o confronto, pois lideram a disputa com um desempenho impecável: oito vitórias em oito rodadas. Por outro lado, os Azuis e Brancos, apesar de estarem fazendo uma boa campanha com apenas uma derrota, enfrentam dificuldades os adversários historicamente.

Onde assistir

A partida entre Famalicão e Sporting, aliás, terá a transmissão exclusiva da ESPN.

Como chega o Famalicão

O Famalicão, sob o comando do técnico Armando Evangelista, não deverá promover substituições entre os titulares. Assim, o treinador deve manter a mesma equipe que empatou com o Rio Ave na última rodada do Campeonato Português.