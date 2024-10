Estêvão pode dobrar marca de Endrick no Brasileirão passado

Atacante do Real Madrid foi o grande nome do Verdão em 2023 com 11 participações direta em gols no Brasileiro. Atual joia palestrina soma 18 Crédito: Jogada 10

Se o Palmeiras teve Endrick como grande nome na conquista do Brasileirão de 2023, agora a equipe espera que Estêvão seja o grande rosto da companhia em busca do tri. Afinal, o garoto vem sendo protagonista no Verdão durante toda a competição e sendo mais decisivo que seu antigo companheiro de equipe. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isto porque Estêvão é o jogador com mais participações diretas para gols na atual edição do campeonato: 18, sendo dez gols e oito assistências. Se fizermos a comparação, Endrick balançou as redes 11 vezes no Brasileirão passado. Contudo, o ex-camisa 9 não distribuiu nenhuma assistência.