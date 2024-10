Estêvão celebra retorno ao Allianz Parque: ‘É um trunfo nosso’

O Palmeiras encara o Fortaleza neste sábado (26/10), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, marca o retorno do Verdão para o seu estádio, após uma série de embates no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Algo que pode ser diferencial para a equipe, segundo o atacante Estêvão.

“É sempre bom estar voltando para casa, né? O Allianz Parque é um trunfo nosso. O Allianz lotado não tem sensação melhor. A gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida, vamos dar o nosso máximo. A gente sabe que o Fortaleza é um time que está na disputa, que está ali em cima brigando com a gente também, mas a gente vai dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória e fazer um grande jogo”, disse Estêvão.