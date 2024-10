Esposa de Cristiano Ronaldo expõe problema de saúde e internação

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo expôs que passou por uma situação difícil recentemente. Por meio das redes sociais, ela citou que precisou ser internada devido a um problema de saúde. Mais especificamente uma pneumonia. Assim, ela aproveitou a oportunidade para agradecer ao tratamento que recebeu dos profissionais de saúde.

“Enfim, de volta para casa. Fiquei 4 dias no hospital com pneumonia. Estou melhor agora, mas me recuperando em casa com a família”, detalhou a influenciadora.

A modelo está constantemente acompanhando os jogos do marido. Aliás, há pouco tempo, ela postou um vídeo nas redes sociais, o registro do gol de pênalti marcado por Cristiano Ronaldo, que garantiu a vitória do Al-Nassr sobre o Al Shabab por 2 a 1, no campeonato saudita, na última sexta-feira (18).