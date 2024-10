D’Alessandro responde Renato Gaúcho sobre Gre-Nal: ‘Se ganha, ele iria ficar calado?’

Agora dirigente do Internacional, o ídolo rebate declarações do técnico Grêmio, após vitória Colorada no clássico 443 Crédito: Jogada 10

Atualmente, no cargo de diretor esportivo do Internacional, o ídolo Andrés D'Alessandro rebateu declarações de Renato Gaúcho sobre comemorar vitórias nos clássicos Gre-Nais. Em 2024, o Internacional não perdeu para seu maior rival e venceu todos os jogos na temporada: dois pelo Campeonato Brasileiro e um no estadual. "O Grêmio, nos últimos anos, tem vencido campeonatos e Gre-Nais. Os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos quando ganham Gre-Nal, mas não conquistam campeonatos. É isso que eles têm durante o ano todo", disse Dale, que ainda completou.