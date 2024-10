Conmebol define divisão de ingressos para a final da Libertadores

Carga total da decisão, que acontece no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, será de aproximadamente 84 mil bilhetes

A Conmebol traçou o planejamento para divisão de torcidas, ingressos e renda da grande final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A carga total de bilhetes será de 84 mil torcedores.

Na final, independente das equipes presentes, cada lado de torcida terá 22 mil ingressos e 25% da receita com bilheteria, de acordo com o “UOL”.

De acordo com a divulgação da Conmebol, os setores centrais do Monumental totalizarão 40 mil lugares e com preços mais elevados. Esses serão mistos, separando também em áreas reservadas estafe da Conmebol e convidados.