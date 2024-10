Com Vini Jr entre os favoritos, Real Madrid terá comitiva na cerimônia da Bola de Ouro

Com Vini Jr entre os favoritos para vencer a Bola de Ouro, o Real Madrid levará uma comitiva para acompanhar de perto a premiação, na próxima segunda-feira (28). De acordo com o jornal espanhol “Marca”, boa parte do elenco merengue estará presente, assim como o presidente do clube, Florentino Pérez, e o técnico da equipe, Carlo Ancelotti.

Dessa forma, Bellingham, Valverde e Lunin serão alguns dos nomes que estarão na torcida pelo brasileiro. O inglês, aliás, também está cotado para a Bola de Ouro em virtude de sua última temporada pelo clube. Além disso, Mbappé, Carvajal, Rüdiger e Kroos, que se aposentou, também aparecem entre os indicados.

Mesmo assim, Vini Jr será a principal estrela merengue ao longo da premiação e um dos grandes favoritos a levar o prêmio para casa. Ele pode vencer pela primeira vez a Bola de Ouro e colocar o Brasil no hall de países com seis troféus.