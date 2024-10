Com goleada, Botafogo atinge marca de campeões da Libertadores

Vale ressaltar que o Alvinegro foi o único dos quatro a marcar todos os gols no segundo tempo. Savarino, duas vezes, Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram os cinco gols em um intervalo de 20 minutos.

O Botafogo atingiu uma marca com a goleada por 5 a 0 contra o Peñarol, pela primeira partida da semifinal da Libertadores, na última quarta-feira (23). O time tornou-se o quarto a vencer um adversário por cinco ou mais gols de diferença em um jogo de semifinal da competição. Aliás, os outros três clubes que conseguiram este feito foram campeões.

Assim, com cinco gols de vantagem no placar, o clube carioca pode perder por até quatro de diferença no jogo de volta, que será realizado na próxima quarta-feira (23), em Montevidéu.

Antes, o Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bragantino neste sábado (26), no Nabi Abi Chedi, pela 31° rodada da competição. O Alvinegro é líder da competição com 61 pontos.