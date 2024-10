Com decisões, Atlético terá time reserva contra o Internacional

Gabriel Milito pretende usar apenas o goleiro Everson, mas terá atletas que são utilizados com frequência no time titular

O Atlético está na reta final da temporada e repleto de decisões. Na próxima terça-feira (29), o Galo enfrenta o River Plate, na Argentina, pelas semifinais da Copa Libertadores. Já no início de novembro, há o confronto contra o Flamengo nas finais da Copa do Brasil. Assim, o técnico Gabriel Milito optou por escalar um time completamente reserva contra o Internacional, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Rio Grande do Sul.

Somente o goleiro Everson será mantido como titular. O restante do elenco contará com atletas que não são habituais na equipe principal. No entanto, alguns deles são utilizados com frequência, como o lateral-direito Saravia, o zagueiro Bruno Fuchs, o lateral-esquerdo Rubens e o meia Igor Gomes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM: Presidente do Atlético sobre decisão da Libertadores: ‘Tem um preto e branco na final’