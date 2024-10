CBF anuncia programação para jogos da Seleção em novembro

O técnico Dorival Júnior convocará a Seleção Brasileira no dia 1° de novembro, às 15h (de Brasília). Os atletas convocados enfrentarão a Venezuela, no dia 14, em Maturin, e, no dia 19, o Uruguai, em Salvador. Os jogos serão pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A CBF informou que os jogadores começarão a preparação no dia 11, em Belém. Assim, a Canarinho treinará no Mangueirão até o dia 13, quando viaja para a cidade venezuelana. De avião, a capital do Pará está a 2 horas e 45 minutos de distância de Maturin.