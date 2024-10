Brasil x Colômbia (amistoso feminino): onde assistir e escalação

Uma delas, Lauren – zagueira titular na campanha olímpica – salientou a rivalidade que existe entre Brasil e Colômbia no feminino. As seleções se enfrentaram na final da Copa América de 2022, com vitória da Canarinho por 1 a 0.

“Os jogos contra a Colômbia são sempre muito duros, trata-se do nosso maior rival sul-americano. É uma seleção muito capacitada. Mas a gente está se preparando da melhor forma para enfrentá-las bem e consegui fazer nosso plano de jogo para vencê-las”, disse a zagueira.

Para este jogo, o técnico Arthur Elias não pode contar, porém, com alguns nomes. Antônia, Tamires, Rafaelle e Jheniffer, todas por questões físicas, estão fora. Pelo lado das colombianas, a imprensa do país destaca o trio Catalina Usme, Linda Caicedo e Mayra Ramírez. O jornal “El Espectador” avalia as três como “peças-chave da seleção”, eliminada nas quartas de final das Olimpíadas para a Espanha, no spênaltis.