Botafogo vai com titulares contra o Bragantino em meio à Libertadores

Com um pé na final da Libertadores, o Botafogo vai com o time titular para o jogo contra o Bragantino, pela 31ª rodada do Brasileiro, neste sábado, às 19h, no Nabi Abi Chedid. O técnico Artur Jorge viaja com força máxima para Bragança Paulista e colocará em campo dos últimos jogos.

No entanto, se algum jogador apresentar desgaste ou fadiga em função da intensidade apresentada no duelo de quarta-feira, contra o Peñarol, será poupado. No entanto, não há indícios até o momento.

Assim, a escalação do Botafogo é: John; Vitinho (Ponte), Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Marlon Freitas e Gregore; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.