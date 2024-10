Bolasie desperta interesse do Grêmio e enfrenta concorrência; confira a situação do atacante

Atualmente no Criciúma e com contrato perto de encerrar, ele tem intenção de seguir no Brasil para disputar a Série A do Brasileirão em 2025

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro na atual temporada, o atacante Bolasie, atualmente no Criciúma, desperta o interesse de outras equipes, incluindo o Grêmio. O atleta ficará sem contrato e, portanto, livre no mercado.

Dessa forma, a direção do Grêmio entrou em contato há pelo menos 10 dias com o estafe do jogador, apresentando detalhes de sua estrutura e a intenção de contar com Bolasie. Renato Gaúcho, quando questionado, elogiou o congolês.

