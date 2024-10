Atlético-MG x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo prioriza Libertadores e deve entrar com equipe mista, enquanto Internacional contará com retornos no meio de campo Crédito: Jogada 10

Neste sábado (26), o Atlético-MG, embalado pela classificação à final da Copa do Brasil e pela grande vantagem na semifinal da Libertadores contra o River Plate, vira a chave e recebe o Internacional, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV. O jogo está marcado para as 19h (de Brasília). Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partida ao vivo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Atlético-MG Focado na Libertadores e no duelo com o River, que será na terça-feira, o técnico Gabriel Milito fará mudanças no time. No entanto, Lyanco e os atacantes Hulk e Deyverson podem ser opções no banco de reservas. O ataque deve contar com Eduardo Vargas e Alan Kardec. O Galo ocupa a nona posição, com 41 pontos.

No departamento médico, seguem Zaracho, com previsão de volta ainda para o final de outubro, e Bernard, que realizou atividades na academia e fisioterapia, além de corridas no campo. Como chega o Internacional O Internacional embalou? É o que parece, após uma sequência de bons resultados sob o comando de Roger Machado, incluindo a vitória no Gre-Nal no sábado passado. Todavia, o Colorado é o sexto colocado, com 49 pontos, e sonha com ao menos uma posição no G4 para garantir vaga direta na Libertadores. Roger contará com os retornos de Fernando e Thiago Maia no meio de campo.