Athletico x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico recebe o Cruzeiro neste sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma partida atrasada, o Furacão está na 18ª colocação na tabela, com 31 pontos, e precisa pontuar para fugir da degola. A Raposa se encontra na oitava posição, somando 44 pontos, e quer buscar as G6 do campeonato. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV no YouTube pago, do streaming Prime Video, além do pay-per-view Furacão Play.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Athletico

Vivendo um péssimo momento, o Furacão não sabe o que é ganhar há 10 partidas no Brasileirão. Chega para o confronto com quatro derrotas consecutivas, para Flamengo, Botafogo, Corinthians e Fluminense. Com isso, está na zona de rebaixamento da competição. Porém precisa reencontrar o caminho das vitórias para conseguir se recuperar.