Athletico terá a volta de Fernandinho contra o Cruzeiro; veja os relacionados

O Athletico terá uma novidade importante para o confronto diante do Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o volante Fernandinho está recuperado de lesão muscular e será relacionado para o duelo contra os mineiros. A tendência é que fique no banco de reservas.

Fernandinho não atua há dois meses pelo Furacão após lesão sofrida no jogo contra o Belgrano, na Argentina, no fim de agosto. Ele voltou a treinar nos últimos dias e, por conta da condição física e da falta de ritmo de jogo, ficará como opção para o treinador.

