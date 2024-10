Artilheiro do Shanghai Shenhua, brasileiro fala da chance de conquistar título da Superliga Chinesa

Após assumir a liderança na última rodada, o Shanghai Shenhua tem a chance de confirmar o título da Superliga Chinesa neste fim de semana. A equipe entra em campo neste domingo (27), às 04h30 (de Brasília), contra o Peng City, precisando confirmar a vitória e contar com um tropeço do Shanghai Port para garantir a conquista.

“Estamos muito felizes pela liderança, isso é fruto do trabalho duro de toda a equipe. Conquistar o título já nessa rodada seria incrível, mas estamos focados em fazer a nossa parte. Temos que confirmar a vitória e, depois, torcer para que os resultados nos favoreçam. O mais importante é manter a cabeça no lugar e jogar com intensidade até o final”, afirmou.

Contratado pelo clube nesta temporada, André tem sido um dos principais nomes do Shenhua na temporada. O brasileiro é o artilheiro do time na Superliga Chinesa, com 16 gols em 26 jogos, e já conquistou o título da Supercopa da China com a nova equipe.

