Al-Hilal x Al-Taawoun: onde assistir e prováveis escalações

Após vitória no retorno de Neymar aos jogos, Al-HIlal entre em campo neste sábado. Brasileiro deve começar no banco

O Al-Hilal, de Neymar, enfrenta o Al-Taawoun neste sábado (26), pela oitava rodada do Campeonato Saudita. O confronto será na Kingdom Arena, em Riade (SAU), às 15h (de Brasília). O camisa 10, que voltou aos jogos no último compromisso , deve iniciar, mais uma vez, entre os reservas.

Como está o Al-Hilal

O técnico Jorge Jesus deve optar por deixar Neymar no banco de reservas. O jogador ainda não está em sua plena forma física. Entretanto, assim como foi na vitória por 5 a 4 diante do Al-Ain, ele deve ser utilizado no decorrer da partida.

Lesionados, Bounou, Ruben Neves e Al-Owais não ficam à disposição.

Como está o Al-Taawoun

O Al-Taawoun, do argentino Rodolfo Arruaberrena, conta com quatro brasileiros: Andrei Girotto, Mailson, Pedro e Flávio. Eles, aliás, devem começar no time titular. Na última partida pela competição, a equipe empatou por 2 a 2 com o Damac, fora de casa.