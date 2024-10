Yuri Alberto faz dois, mas Corinthians apenas empata na Sul-Americana

Atacante foi eficaz, mas, debaixo de dilúvio na Neo Química, Timão fica no 2 a 2 com o Racing, pela ida da semifinal do torneio

Debaixo de um dilúvio na Neo Química Arena, o Corinthians decepcionou seus 44.238 torcedores na luta para chegar à final da Copa Sul-Americana. Afinal, nesta quinta-feira (24/10), pelo jogo de ida da semifinal, o time apenas empatou com o Racing, 2 a 2. O time argentino saiu na frente com Salas; no entanto, ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto fez dois belos gols, virando o jogo. Na etapa final, o Timão foi apático e acabou levando o empate com Martirena.

Dessa forma, tudo está em aberto para o duelo da volta, que ocorrerá no dia 31, no El Cilindro, em Avellaneda. Quem vencer vai para a final. Em contrapartida, um novo empate resultará em decisão nos pênaltis. O time que avançar fará a final contra Lanús ou Cruzeiro (que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, em Belo Horizonte).

Yuri Alberto faz dois gols para o Corinthians

Debaixo de tempestade impiedosa no primeiro tempo, o Corinthians entrou com Memphis Depay bem próximo de Yuri Alberto no ataque, mas acabou surpreendido em um lance fortuito. Um chutão do Racing para o ataque resultou em uma dividida entre Kaká e Mauro Martínez, com o corintiano cabeceando para trás. Isso resultou em um passe perfeito para Salas, que apareceu na entrada da área e tocou por cima de Hugo Souza, abrindo o placar.